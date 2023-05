Dit is hoe de eerste teams uit Velsen dit weekeinde speelden

KLM komt met neutralere aanspreek­vor­men voor boekingen: ‘man’ of ‘vrouw’ niet langer noodzake­lijk

Klanten van KLM die liever anders aangesproken willen worden dan met het gebruikelijke man of vrouw, kunnen nu kiezen voor een neutralere aanspreekvorm in hun boeking. De in Haarlemmermeer gevestigde luchtvaartmaatschappij ziet dat deze behoefte bij bepaalde klanten vaker bestaat.