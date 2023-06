Eén op de zeven huizen in Velsen aangemerkt als energieslurper

Amsterdam­mer opgepakt om explosie Heemskerk die leidde tot ravage

Een 21-jarige Amsterdammer is woensdag in de hoofdstad aangehouden vanwege een explosie begin dit jaar bij de centrale toegangshal van een portiekflat in Heemskerk. De explosie veroorzaakte volgens de politie een enorme ravage. De Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie en zit vast voor verhoor, meldt de politie.