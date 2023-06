Milieuorganisatie: omwonenden Tata Steel starten rechtszaak tegen provincie

Opnieuw ongeveer honderd asielzoe­kers in sporthal Haarlem: ‘Diep triest, maar wel nodig’

Een sporthal in Haarlem wordt opnieuw ingezet als noodopvang voor asielzoekers. Vanaf maandag kunnen ongeveer honderd mensen terecht in de Beijneshal. Die is beschikbaar ‘zolang dit nodig en mogelijk is’, aldus de gemeente.