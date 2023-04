Tata Steel verwacht geen productieproblemen na treinongeluk Voorschoten

Na 23 april nog maximaal 220 asielzoe­kers opgevangen op cruise­schip in Velsen

Het cruiseschip dat aangemeerd ligt in Velsen en waarop sinds september vorig jaar zo’n duizend asielzoekers worden opgevangen, blijft na de geplande sluitingsdatum van 23 april nog maximaal zes weken in gebruik. Na die tijd mogen nog slechts 220 mensen op een kleinere locatie, opgevangen worden. Dat is de uitkomst van twee avonden vergaderen in de Velsense gemeenteraad.