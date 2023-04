Tientallen activisten blokkeren toegangsweg fabriek Tata Steel

indebuurt.nl Dit is het ontroeren­de verhaal achter de fleurige fietsen van de Flowerbike­man in Amsterdam

Je hebt deze fietsen zeker weten al eens gezien in Amsterdam. De Flowerbikes fleuren al jaren de stad op. Ze worden gemaakt door niemand minder dan kunstenaar Warren Gregory. Wat veel mensen niet weten is dat hij de fietsen niet maakt voor toeristen of om mooie plaatjes mee te schieten. Hij maakt ze in eerste instantie uit liefde. En daar zit een bijzonder mooi verhaal achter.