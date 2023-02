Veel interesse in doorstart papierfabriek Crown Van Gelder

Man gewond door brand in flat Zaandam, tien huizen ontruimd

Door brand in een woning in een flatgebouw aan de Cort van der Lindenstraat in het Noord-Hollandse Zaandam is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Hoe hij eraan toe is, kon de voorlichter niet zeggen. Tien omliggende woningen zijn ontruimd.

