Velsertunnel richting Velsen hele dag dicht na ongeluk

De Velsertunnel in de A22 tussen Velsen en Beverwijk is dinsdag de hele dag gesloten in de richting van Velsen, meldt de ANWB. In de richting van Beverwijk is maar één rijstrook open. Verkeer kan omrijden via de A9 en de Wijkertunnel.