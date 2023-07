Velsertunnel vanaf 20.00 uur dicht om reparatiewerkzaamheden

Vrouw gebeten door gifslang tijdens onschuldi­ge tocht in duingebied Bakkum: ‘Ik dacht dat ik gestoken was door een horzel’

Een 55-jarige vrouw uit Egmond-Binnen is tijdens een fietstocht door het Noordhollands Duinreservaat gebeten door een gifslang. In eerste instantie dacht de vrouw dat ze gestoken was door een horzel of dat er een scherpe tak in haar bovenbeen prikte.