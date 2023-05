Winst Tata Steel afgelopen kwartaal hard gedaald, walsprobleem IJmuiden drukt omzet

Autocon­cern Stellantis uit Hoofddorp boekt meer omzet door hogere prijzen

Autoconcern Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar stijgen. De autofabrikant, die in 2021 is ontstaan uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler, profiteerde daarbij van hogere verkoopprijzen voor zijn modellen. Ook namen de problemen in de toeleveringsketen af waardoor meer voertuigen afgeleverd konden worden.