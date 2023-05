Bedrijfspanden verwoest door grote brand in Venlo

De wederge­boor­te van een wielerbol­werk in het Land van Cuijk

In heel Nederland verdwijnen wielerwedstrijden, maar in het Land van Cuijk komen ze juist terug. Morgen is de Kasteelronde in Mill een van de zes koersen in de gemeente. Oude tijden herleven, al had in de jaren zeventig vrijwel elk dorp een criterium. ,,Het publiek stond rijendik.”