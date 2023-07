Als Moeder Maas de ruimte neemt: muziek van Rowwen Hèze kracht van spectacu­lai­re Limburgse watersnood­mu­si­cal

TEGELEN - Voor ‘Het was zondag in het zuiden’ wordt in Openluchttheater Tegelen alles uit de kast getrokken: een imposant decor met 200.000 liter water, rubberboten, een kudde schapen en een grootse cast. Maar vooral de muziek van Rowwen Hèze zorgt voor kippenvel in deze spectaculaire watersnoodmusical.