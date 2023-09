Drugshandel in Venlo neemt toe: eerste maanden van dit jaar 47 misdrijven meer

‘Calamiteit bij sluis Grave’: stuw niet meer waterdicht, Maas loopt leeg

De Maas is sinds vanochtend gestremd tussen sluis Sambeek en sluis Grave. Ook de doorgang over het Maas-Waalkanaal is stilgelegd, de sluis bij Weurt ligt eruit. ‘Om 08.11 uur heeft Rijkswaterstaat een bericht uitgegeven dat de scheepvaart wegens een calamiteit is stilgelegd’, meldt Binnenvaartkrant op de website.