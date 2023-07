Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Venlo vandaag

Jongen (15) moet nacht in ziekenhuis blijven na mishande­ling in Helden: politie zoekt getuigen

Vorige week zaterdag is een 15-jarige jongen in Helden ernstig mishandeld door twee personen. Na de mishandeling moest de tiener een nacht in het ziekenhuis blijven. De politie is op zoek naar getuigen.