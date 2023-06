Kans op overwegend bewolkt weer in Venlo vanochtend

Dieven gaan met 100 kilometer aan koper op Deurnes zonnepark aan de haal, tonnen aan schade

DEURNE - Zonnepark De Vlaas in Deurne is het slachtoffer geworden van koperdieven. Die gingen aan de haal met 100 kilometer aan kabels, het park een schadepost van een half miljoen euro bezorgend. Dit voorval staat niet op zich en de vraag is of er veel tegen te doen valt.