Limburgse Arcen noteert met 30,5 graden eerste lokale tropische dag van het jaar

Voor het eerst dit jaar is de temperatuur ergens in Nederland boven de 30 graden uitgekomen. In het Limburgse Arcen ging het kwik om 15.30 uur naar 30,5 graden. Daarmee is sprake van de eerste lokale tropische dag, meldt Weeronline.