Mogelijke mensensmokkelaars aangehouden bij Venlo

Prins carnaval drie dagen lang de baas in het zuiden

De komende dagen staat het zuiden van Nederland in het teken van de machtsoverdracht rond carnaval. Daarbij wordt in gemeentehuizen de macht symbolisch overgedragen aan de plaatselijke prins carnaval, die vanaf dan drie dagen lang de scepter zwaait. De wereld staat dan even op zijn kop, want het gewone volk heeft dan evenveel te vertellen als bobo’s en bonzen. Maar wel binnen een feestelijk en carnavalesk kader.