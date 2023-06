Sterftecijfer in Venlo rond landelijk gemiddelde

Anke over haar man en succesvol ondernemer Erik van Dijk: 'Hij bleef nooit ergens onopge­merkt’

GEMERT - Een harde werker, maar een even zo harde genieter was Erik van Dijk (49). De succesvolle Gemertse ondernemer kwam zondag in Oostenrijk om het leven na een noodlottig ongeval op een mountainbike. In het dorp is zijn overlijden het gesprek van de dag.