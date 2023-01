Tien reizigers met vervalste reisdocumenten bij Venlo opgepakt

Venlo vormt een belangrijke verbinding met Duitsland en de marechaussee controleert in deze omgeving vaker op identiteitsfraude en mensensmokkel, aldus Van Kapel. Zulke controles ‘mobiel toezicht veiligheid’ (MTV) aan de binnengrenzen zijn er met name op gericht om vast te stellen of iemand rechtmatig in Nederland verblijft.