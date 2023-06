Vandaag lekker weer in Venlo

Zo moet de opvang van asielzoe­kers in Asten er idealiter uitzien: ‘Die getallen zijn niet uit de lucht gegrepen’

ASTEN - Als de Spreidingswet wordt aangenomen, is iedere gemeente verplicht asielzoekers op te vangen. Hoe moet die opvang er in Asten idealiter uitzien? Over die vraag boog de lokale politiek zich.