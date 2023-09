Historisch moment voor Nemelaer dat eerste duel ooit wint in vierde divisie: ‘Laten zien dat we meetellen’

Mede dankzij een flinke dosis vechtlust heeft Nemelaer op eigen veld zijn eerste drie punten van het seizoen binnen. Voor eigen publiek werd Wittenhorst met 3-2 verslagen. De thuisoverwinning had bovendien een historisch tintje, want het was de eerste zege ooit van de Haarense ploeg op vierde divisie niveau. ,,We groeien iedere week en worden steeds fitter.”