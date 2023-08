Gemeente Venlo legt tankreini­gings­be­drijf Claessen Tankclea­ning deels stil

Venlo heeft een tankreinigingsbedrijf in de Limburgse gemeente deels stilgelegd. Volgens de gemeente heeft Claessen Tankcleaning zich niet gehouden aan de vergunningvoorschriften bij de schoonmaak van tankwagens met het kankerverwekkende benzeen. Het bedrijf moet stoppen met het reinigen van tankwagens met benzeen totdat aan alle vergunningen is voldaan. Als het bedrijf zich daar niet aan houdt, dreigt de gemeente met een dwangsom die kan oplopen tot 100.000 euro. De gemeente greep in na een publicatie in NRC vorige week over vermeende misstanden in het bedrijf.