Dit is hoeveel mensen in Venray naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

Maas treedt buiten Limburgse oevers door sneeuw en regen

De Maas zal dit weekeinde naar verwachting op een aantal plaatsen buiten de oevers treden doordat er veel sneeuw en regen in het stroomgebied van de regenrivier is gevallen. Daarna zakt de waterstand weer, om volgende week opnieuw te gaan stijgen, verwacht Rijkswaterstaat. De waterbeheerder en waterschap Limburg verwachten geen opzienbarende problemen, maar houden de afvoer van de rivier scherp in de gaten.