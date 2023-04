Dit is hoeveel oranje auto's er in Venray rondrijden

Zeven mannen en drie vrouwen onderschei­den in Deurne

DEURNE - Zeven mannen en drie vrouwen zijn in Deurne vereerd met een koninklijke onderscheiding. Deurne is twee ridders (allebei man) rijker. De rest werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. De jongste decorandus is 39, de oudste 76.