Vandaag lekker weer in Venray

Motivatie­vi­deo helpt niet: Olympia Boys komt horror­start niet te boven en loopt promotie mis

Olympia Boys verblijft nog minimaal één jaar in de vijfde klasse. De Ommelse ploeg ging in de finale om promotie hard onderuit tegen DWSH’18. Al na tien minuten stond er een 2-0 tussenstand op het bord, het werd ook geen moment echt spannend en uiteindelijk eindigde het duel in 6-1.