Zeer grote uitslaande brand in Venray: loods deels ingestort

Milhezer buurt blij met actie tegen overlast aan Akkerweg, veroorza­ker vindt zelf ook: ‘Het is een rommeltje geworden’

MILHEEZE - Ze zijn de rommel in en om de woning van hun buurman inmiddels spuugzat, de bewoners van de Akkerweg in Milheeze. Daarom zijn ze blij dat de man van burgemeester Michiel van Veen alles moet opruimen om juridische stappen te voorkomen. Hij ziet het zelf ook in.