Zege voor BVV'27 2 in thuiswedstrijd tegen SV Venray 8

update Chauffeur zwaarge­wond nadat vrachtwa­gen kantelde op A73 tussen Cuijk en Haps: verkeer tot morgenoch­tend omgeleid

Op de A73 in Cuijk is vrijdagavond een vrachtwagen op zijn zijkant beland. De chauffeur raakte daarbij bekneld in de cabine en kon na ongeveer een uur worden bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen.