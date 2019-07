Cafébaas wil geld van Albert Heijn en Coop voor misgelopen omzet

Eerder klaagde ook Khalid Oubaha, horecaondernemer van diverse grote kroegen in de Molenstraat over misgelopen omzet. Stichting Vierdaagsefeesten kent het probleem al van eerdere jaren en heeft dit jaar zelfs een actie op touw gezet.



De stichting roept bezoekers dit jaar nadrukkelijk op om hun drankje aan de bar te kopen, met de slogan: ‘Vierdaagsefeesten zijn gratis, dankzij jou! Want jij haalt je drankje aan de bar.’



Directeur Vierdaagsefeesten Leo Weterings: ,,Met deze boodschap willen we nogmaals uitleggen hoe bijzonder het is dat dit programma, ruim 1100 acts op ruim 40 podia, vrij toegankelijk is.



Ja, dan betaal je voor een biertje of fris op veel plaatsen €2,90, maar kijk eens om je heen wat je daar allemaal voor terugkrijgt! Bovendien zijn dit soort prijzen gangbaar voor veel festivals, waarvoor je eerst nog een dure entreeprijs betaalt.”