Hoe een flauwe grap een Vierdaagsebaby opleverde

Voor Iris Graven staan de Vierdaagsefeesten synoniem voor harmonie, gezelligheid en verbinding. Vandaar dat de Nijmeegse het niet kan uitstaan als ze op de zondagavond van de feesten in 2015 ziet dat twee Nederlandse meisjes bij een Duitse militair op het Koningsplein met pen een scheldwoord op zijn arm blokletteren.

‘Zullen we afspreken?’

,,Mof. Ik vond het respectloos en achterhaald. Ik heb de pen van die meisjes afgepakt, de arm van de soldaat schoongeveegd en er mijn telefoonnummer voor in de plaats gezet. Ik was helemaal niet op zoek naar een relatie, maar deze jongen leek me wel wat. Je kunt het altijd proberen toch?”



De rest van de week hoort Graven niets van de militair. Ze is zelfs diens naam al vergeten als ze op vrijdag een appje krijgt van een buitenlands nummer. ‘Ik loop vandaag de Vierdaagse uit en wil je vanavond graag zien. Zullen we afspreken?’ De afzender: Benjamin Kühn, de op dat moment 28-jarige Duitse marinier die ze op zondag haar nummer had gegeven.

Quote Ik was helemaal niet op zoek naar een relatie, maar deze jongen leek me wel wat. Je kunt het altijd proberen toch Iris Graven

Tasje gejat

Die avond loopt anders dan gepland. Het tasje van Gravens zus Lore wordt gejat en in plaats van aan de bar brengen de twee een groot deel van de avond door in de stad op zoek naar politie om aangifte te doen. ,,Benjamin was ook mee. Doordat we buiten liepen, hadden we alle tijd om elkaar beter te leren kennen. Toen sloeg de vonk over.”

Kühn moet echter terug naar zijn legerbasis in Berlijn. De Vierdaagse-romance lijkt voorbij. ,,Maar drie weken later stond hij ineens bij me op de stoep met een grote bos rozen. Ik krijg nog steeds ieder weekend bloemen als hij weer thuiskomt. Hij rijdt elke vrijdag 700 kilometer van zijn legerbasis terug naar Beuningen, waar we sinds 2017 samenwonen.”

Eerste kind