Linda loopt de Vierdaagse voor haar Henk

Voor Henk was de Vierdaagse een echte uitdaging. Hij wilde weten of zijn lichaam, dat steeds zieker werd, het nog aankon. Het antwoord was ‘ja’. Als het aan hem had gelegen, had hij de Vierdaagse van 2018 ook nog gelopen. Maar dat zat er niet meer in. De kanker was inmiddels uitgezaaid naar de longen.



Het einde kwam dichterbij, wist Henk. Om het verdriet dat hij te ziek was voor nog een Vierdaagse te verzachten, ging hij met Linda een week naar Italië. Een paar maanden later, in oktober, overleed hij.



Vrij snel na zijn dood wist Linda dat ze in 2019 de Vierdaagse zou gaan lopen die haar Henk niet meer kon volbrengen. ,,Ik heb het gevoel dat ik het moet doen. Het is moeilijk te beschrijven, maar ik vergelijk mijn rouwperiode met een boek. Ik moet dingen doen. Ik moet pagina’s omslaan en hoofdstukken afsluiten om verder te kunnen. De Vierdaagse is zo’n hoofdstuk.”