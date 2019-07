LIVE | Nog nooit was het zó druk bij Vierdaagsefeesten

Wammus: Vierdaag­sema­s­cot­te met imagopro­bleem

11:34 NIJMEGEN - In 1981 krijgen de Zomerfeesten een eigen mascotte. Wammus, tot leven gewekt door illustrator Arie van Vliet, prijkt uiteindelijk 18 jaar op banieren en allerhande prullaria. En hoewel Teddy Vrijmoet het mannetje in 2011 weer in de armen sluit, is onduidelijk waar hij de laatste jaren uithangt.