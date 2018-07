Ontroostbare Ingrid kwam nét te laat bij finish Vierdaagse

Twee minuten, meer scheelde het niet, maar de controleurs waren onverbiddelijk. Huilend zit ze op de grond. ,,Als ik dit had geweten, was ik vanmorgen al niet meer gestart." Ze had al last van haar knie, had al een ontsteking in haar teen. Ze verbeet de pijn maar achteraf tevergeefs.



,,We hadden gehoopt morgen met z'n vieren over de streep te komen", zegt een vriendin. ,,Vanavond maar eerst naar de masseur", zegt Van Ballegooij die het wel prachtig vindt dat ze de laatste meters nog zo veel hulp kreeg.



Haar man vindt dat de organisatie wel wat coulanter had kunnen zijn. ,,Als nou een man of veertig, vijftig te laat komt. Maar ze was in haar eentje."