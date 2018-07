Ook op dag 3 zit Frits Wester bij de Vierdaagse-EHBO

,,Het goede nieuws is: we hebben de finish gehaald", schreef Bremer. ,,Helaas zit Frits Wester wel weer bij het Rode Kruis. Maar morgen om 5.00 staan we gewoon aan de start van dag 4. Via Gladiola, we komen eraan."



De parlementair verslaggever greep na zijn eerste bezoek gisteren de gelegenheid aan om via Twitter de vrijwilliger die zijn voeten verbond in het zonnetje te zetten. ,,Dankzij Laura van het Rode Kruis liefdevol en deskundig geholpen. Morgen lopen we weer."



Waarop de hulporganisatie Wester publiekelijk bedankte voor zijn tweede bezoekje en hem en zijn collega succes wenste met de laatste loodjes. Bremer liet weten geen centje pijn te hebben.



Een dag eerder meldde Wester zich ook al bij een EHBO-post met een pijnlijke blaar. ,,Een 6 op de schaal van 10", zou hem toen hebben geveld.



De RTL Nieuws-verslaggevers zijn niet de enige bekende gezichten op de route. Aan de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse doen ook onder anderen Dionne Stax, Radio 2-dj Frank van 't Hof, 3FM-dj Sander Hoogendoorn en Johan Vlemmix mee.