Recordloper Bert van der Lans (87) heeft ‘te veel pijn’ en stopt definitief met vierdaagse

Van der Lans, die bezig was aan zijn 72ste vierdaagse, kwam gisteren op tijd over de eindstreep van de afstand over 30 kilometer. Maar daarna ging het fout. Hij viel onderweg naar huis met zijn fiets en brak daarbij een sleutelbeen. Het ongeluk ontstond doordat een fietser voor Van der Lans ineens moest uitwijken.



Volgens zijn dochter Esther was de 87-jarige gisteren nog strijdbaar. ,,Hij zei wel meteen dat wielrenners in de Tour de France ook met een gebroken sleutelbeen doorrijden.’’



Geen andere wandelaar heeft de vierdaagse tot nu toe 71 keer uitgelopen zoals Van der Lans. Dick Koopman (88) uit Alkmaar komt het dichtst in de buurt van het record: hij kan dit jaar zijn 70ste vierdaagse voltooien.