Vierdaagse is begonnen: ‘Laten we elkaar deze week helpen’

video Frans Duijts krijgt alle handjes in de lucht in de Molen­straat

15 juli NIJMEGEN - De Tielse volkszanger Frans Duijts krijgt maandagavond alle handjes in de lucht in de Molenstraat. Met eigen hits als Lieveling en Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar vooral zijn Hazes-vertolking van Zij gelooft in mij is in trek. ,,Wat doet hij dit goed.”