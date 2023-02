Aanrijding bij Makro in Vianen: scooterrijder ziet auto over het hoofd

Onzeker of Bevrij­dings­fes­ti­val Utrecht doorgaat: organisa­tie in grote financiële problemen

Het is nog maar zeer de vraag of het Bevrijdingsfestival in Utrecht dit jaar doorgaat. De organisatie zit in financieel zwaar weer en doet een oproep voor steun. De lokale politiek is bezorgd. ,,Het zou doodzonde zijn.’’