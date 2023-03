Apache-helikopter maakt voorzorgslanding in weiland bij Kedichem

Koningin Máxima opent Week van het geld in Jaarbeurs: ‘Dromen zonder in problemen te komen’

Koningin Máxima en minister Sigrid Kaag hebben maandag de twaalfde editie van de Week van het geld geopend in de Jaarbeurs in Utrecht. Het doel van deze week is kinderen en jongeren te leren omgaan met geld, verleidingen te doorzien en hoe te dromen zonder in de problemen te komen.