Asielzoekers Hassan en George helpen mee in Hotel aan de Linge: ‘Een win-winsituatie voor iedereen’

Vluchtelin­gen in alle rust neergestre­ken in Kedichem

Een groep van 58 vluchtelingen is dinsdagmiddag rond 14.00 uur aangekomen in Hotel aan de Linge in Kedichem. Dat gebeurde in alle rust, omdat de aankomsttijd bewust niet bekend was gemaakt. De asielzoekers zullen hier voor de periode van een jaar opgevangen worden.