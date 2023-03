Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Vijfheerenlanden

In de gemeente Vijfheerenlanden is BBB (BoerBurgerBeweging) de grootste geworden met 22,4 procent van de stemmen. Daarop volgen de SGP (10,6 procent), VVD (10,3 procent), CDA (10,1 procent) en de ChristenUnie (7,1 procent). Vier jaar geleden was Forum voor Democratie de grootste met 15,2 procent van de stemmen, nu behaalde de partij slechts 2,7 procent van de stemmen. Het CDA leverde eveneens in en zakte van 14,4 procent van de stemmen in 2019 naar 10,1 procent van de stemmen.