Ben Mierop (32) brengt Heerjans­dam weer tot leven: ‘Trainers­car­riè­re begon na val van klimrek’

Ben Mierop (32) uit Ouddorp maakte dit seizoen grote indruk door Heerjansdam met een bescheiden budget naar de titel in 1C te leiden. Mierop is al zeventien jaar trainer, maar heeft voor zichzelf en de buitenwereld nu echt de bevestiging dat hij op de goede weg is.