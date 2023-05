Bewoners Leerdams verpleeghuis glunderen bij bezoek van prinses Margriet: ‘Wat een leuk pakje heeft u aan!’

DE KWESTIE Wat vindt u: moeten bedelaars in Utrecht worden geweerd of zijn ze onderdeel van de stad?

‘I am hungry, God Bless’ staat er met stift geschreven op een kartonnen bordje van een bedelaar in de Utrechtse binnenstad. Ondernemers en een deel van het winkelend publiek ergeren zich rot aan alle bedelaars, maar de gemeente Utrecht peinst niet over een bedelverbod, zoals in Den Haag en Rotterdam. Wat vindt u: moeten bedelaars in Utrecht worden geweerd of moeten we accepteren dat ze onderdeel van de stad zijn?