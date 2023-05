Brand in Leerdam waarbij zes auto's in vlammen opgingen vermoedelijk aangestoken

Nachtelij­ke brand in woonwijk Leerdam verwoest zes auto's: ‘Machteloos en vol ongeloof stonden we buiten’

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Jeekelstraat in Leerdam. De vlammen sloegen in de nacht van zondag op maandag uit zes auto’s op het parkeerplein in hun wijk. ,,Dit zijn dingen die je normaal gesproken alleen op televisie ziet.” De politie laat weten dat de brand vermoedelijk aangestoken is.