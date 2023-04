Brandweer rukt groot uit voor brand op dak van houtbedrijf in Vianen

Viaanse traditie voor de toekomst gered: zo zien de Sleepboot­da­gen er dit jaar uit

Een oude traditie in het hemelvaartsweekend is in ere hersteld: de Sleepbootdagen zijn dit jaar terug in Vianen. Tweehonderd historische sleepboten en opduwers gaan voor anker rondom Sluiseiland. Dit driedaagse evenement lijkt hiermee in de toekomst gered voor Vianen.