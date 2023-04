Buitenschuurtje van verhuurbedrijf in feestartikelen in Meerkerk brandt volledig af

Uitslaande brand in Utrecht veroor­zaakt enorme rookpluim boven A2: bijna een uur vertraging

In een kantoorpand aan de Groenewoudsedijk in Utrecht woedt een uitslaande brand. Deze zorgt voor een forse rookpluim die over het verkeer trekt, dat vlak voor de Leidsche Rijntunnel over de A2 rijdt. Het verkeer heeft hier veel last van.