‘De Leentjes’ houden even pauze langs de Lek met de zon in het gezicht en de kleine druktemakers

DE ONTMOETING Wim is even ‘ontsnapt’ aan vrouw en kleinkinde­ren voor een wandelinge­tje

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag ontmoet hij Wim de Fockert, die even het huis uit is om even niet bij zijn zijn vrouw en kleinkinderen te hoeven zijn.