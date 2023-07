Dit bier is gemaakt van regenwater: ‘Eerst van alles proberen voordat je iets maakt dat je kunt verkopen’

Suzan leeft in een schimmelwo­ning: ‘Sliep onder een natte deken, het is hier net een sloppen­wijk’

Het huurhuis waar Suzan* woont is een nachtmerrie. ,,Het is hier net een sloppenwijk”, zegt ze. De woning is vochtig, op verschillende plekken in huis groeit flinke schimmel. Voegen en planken komen los. En dat is nog niet het ergste...