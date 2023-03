Dorpshuis Schoonrewoerd gaat tegen de vlakte, maar wordt herbouwd met twaalf appartementen

DE ONTMOETING Elly uit de thuiszorg houdt veel van geintjes ‘als ouderen pijn hebben probeer ik ze te laten lachen’

Langs de Lek bij Ameide wandelt de parmantige Elly Bonke (55). Ze heeft goed gezelschap, namelijk haar eigen ‘vullesbakkie’ Boyd (die nog het meest weg heeft van een boerenfox) en ook Roef wandelt mee. De Mechelse Herder die van Elly’s dochter is. ,,Roef is een vrouwtje, maar gedraagt zich als een vent. Altijd met stenen aan het sleuren’’, vertelt Elly terwijl Roef ergens lukraak en enthousiast een gat aan het graven is.