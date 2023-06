Drie bijzondere verhalen rond promotie LRC: mentale problemen, hechte eenheid en ‘superinvaller’

Minder snel over het Merwedeka­naal bij Meerkerk, want woonarken hebben last van de golfslag

Schippers moeten snelheid minderen op het Merwedekanaal ter hoogte van Meerkerk. De provincie Zuid-Holland die het kanaal beheert, verlaagt de maximum snelheid van 12 kilometer per uur naar 9 kilometer per uur. Grote schepen met lading mogen niet harder dan 6 kilometer per uur.