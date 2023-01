Dronken bestuurder wordt twee keer op één avond betrapt

Inbraak­golf in Molenlan­den: daders aan de haal met geld en persoonlij­ke spullen

Het nieuwe jaar is slecht begonnen voor vijf inwoners van Molenlanden: zij hebben de voorbije dagen bezoek van inbrekers gehad. De politie kreeg in 2022 in die gemeente in totaal elf aangiftes van woninginbraak.

21 januari