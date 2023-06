Educatieve gezinswandelingen met Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden

Motor rijdt tegen woning aan in Meerkerk, een persoon overleden

Bij een motorongeluk aan de Weverwijk in Meerkerk is zondagavond een persoon uit Gorinchem overleden. De motor botste rond 20.30 uur door een nog onbekende oorzaak op een huis. Een tweede motorrijder was ook betrokken bij het ongeluk, maar is ongedeerd gebleven.