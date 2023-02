Eigenaar Hotel aan de Linge in Kedichem wil komst van vluchtelingen met kort geding voorkomen

De ontmoeting De drie wandel­vrien­din­nen begonnen met nordic walking maar ‘hebben de stokjes weggelegd’

Eigenlijk schamen Hannita, Fokje en Sylvia zich een beetje voor hoe hun wandelvriendschap, die alweer twintig jaar bestaat, is begonnen. ,,Dat was bij een nordic-walkingclubje in Leerdam’', vertelt Sylvia. Met een knipoog: ,,Maar daar hangt zo'n stigma aan dat we het maar niet vertellen. We hebben de stokjes weggegooid en zijn zonder gaan wandelen. En dat gaat prima! De stokjes bewaren we tot we ze echt nodig gaan hebben.’’